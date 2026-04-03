La campaña de vacunación antirrábica suma nuevos puntos de atención

La Municipalidad informó que continúa desarrollándose la campaña de vacunación antirrábica gratuita destinada a perros y gatos y que a partir de este mes de abril se incorporan seis nuevos puntos fijos de atención.

Desde el municipio indicaron que esta ampliación del alcance de la campaña es posible a partir de un trabajo conjunto con el Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe (1º Circunscripción). El acuerdo permite incorporar nuevas veterinarias como puntos de vacunación en distintos sectores de la ciudad.

Los nuevos puntos habilitados durante abril son:

CinVet – Av. Luján 3910

– Av. Luján 3910 Gatti – Candioti 2357

– Candioti 2357 Hilario – Hilario Sabroso 1655

– Hilario Sabroso 1655 Hocicos – Sarmiento 2810

– Sarmiento 2810 Medivet – Macia 3733

– Macia 3733 Zoomedical – Rivadavia 2070

Asimismo, continúa funcionando la Unidad Veterinaria Municipal, ubicada en el predio ex Inali (Macia 1933), con atención por orden de llegada en los siguientes días y horarios:

Lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 11:00

Martes y jueves de 13:00 a 16:00

La vacunación está dirigida a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad, y se entrega certificado oficial. Cabe destacar que la vacuna antirrábica tiene una duración de un año, por lo que es necesaria su aplicación de manera anual.

Desde el municipio recordaron que la rabia es una enfermedad mortal que puede transmitirse a las personas, y que la vacunación es la herramienta más efectiva para cortar su circulación y prevenir contagios.

