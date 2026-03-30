Unión venció a Agropecuario y avanzó a los 16avos de la Copa Argentina

Unión derrotó 2 a 0 a Agropecuario en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, y logró avanzar de fase sin mayores sobresaltos. El equipo dirigido por Leonardo Madelón se apoyó en la eficacia de Cristian Tarragona, autor de los dos goles en los momentos clave del partido.

El conjunto rojiblanco hizo lo necesario para cumplir con el objetivo: ganar y clasificar, sellando el resultado con un gol en el cierre de cada tiempo y mostrando solidez defensiva para mantener el arco en cero con Matías Mansilla.

Durante la primera mitad, Unión comenzó con la iniciativa, aunque con el correr de los minutos Agropecuario logró emparejar el desarrollo y hasta generó la primera situación clara tras un error defensivo. Sin embargo, el Tate fue creciendo de a poco y empezó a acercarse con mayor peligro.

Las chances más claras llegaron sobre el final del primer tiempo, cuando el equipo santafesino inclinó la cancha y acumuló situaciones. Y en tiempo de descuento, tras un centro desde la izquierda, Cristian Tarragona anticipó de cabeza y marcó el 1 a 0 a los 47 minutos.

???????????? ¡EL TATENGUE SE FUE AL DESCANSO EN VENTAJA!



En la última jugada del primer tiempo, Tarragona marcó el 1-0 para #Unión ante #Agropecuario por los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/AHvqnKActr — TyC Sports (@TyCSports) March 31, 2026

En el complemento, Agropecuario se adelantó en busca del empate, mientras que Unión optó por ceder la pelota y apostar al contragolpe. En ese contexto, el equipo de Madelón generó varias oportunidades claras, aunque falló en la definición.

El Tate tuvo situaciones para liquidarlo mucho antes, pero se encontró con imprecisiones en los últimos metros y buenas intervenciones del arquero rival, lo que mantuvo la incertidumbre en el resultado.

Sin embargo, cuando el partido se cerraba, nuevamente en tiempo de descuento, Tarragona apareció para empujar la pelota tras una asistencia de Lucas Menossi y sentenciar el 2 a 0 definitivo a los 94 minutos.

???????????? ¡ASÍ FUE EL SEGUNDO GOL DEL TATENGUE!



En el cierre del encuentro, Tarragona marcó el 2-0 para #Unión ante #Agropecuario y decretó la clasificación a la próxima ronda de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/7y4ZNApGaU — TyC Sports (@TyCSports) March 31, 2026

De esta manera, Unión avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá ante Independiente de Avellaneda, en un encuentro que aún no tiene fecha ni sede confirmadas.