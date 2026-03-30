Scaloni fue claro: "Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dejó un mensaje claro de cara a los próximos compromisos y advirtió que evaluará rendimientos de cara al Mundial, tras mostrarse disconforme con la última actuación del equipo.

En la previa del amistoso frente a Zambia, el técnico campeón del mundo habló en conferencia de prensa y fue autocrítico con el desempeño en la victoria 2-1 ante Mauritania en La Bombonera. “La lista del Mundial la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”, aseguró.

Scaloni valoró que los propios futbolistas hayan reconocido que el equipo no tuvo una buena presentación. En ese sentido, sostuvo que habitualmente la Selección transmite competitividad más allá del nivel de juego, algo que —según remarcó— no ocurrió en ese encuentro.

De cara al próximo partido, el entrenador consideró que será una oportunidad para revertir la imagen. “Tenemos que mostrar otra versión y demostrar si fue solo un mal partido o algo propio del momento”, señaló.

Además, anticipó que Lionel Messi podría ser titular en el próximo compromiso y explicó algunas de las decisiones tomadas en el último encuentro, donde optó por rotar el equipo. En ese sentido, indicó que buscó administrar cargas en jugadores como Julián Álvarez y darle minutos a futbolistas que venían con menor rodaje o en recuperación.

En cuanto a la formación, adelantó que en el próximo duelo jugará una base más cercana al equipo habitual, aunque también habrá espacio para observar a otros futbolistas durante el desarrollo del partido, en lo que definió como una de las últimas pruebas antes de cerrar la lista.

Por último, el entrenador se refirió a su futuro al frente del seleccionado, aunque evitó profundizar. “Este es el lugar donde todo argentino quiere estar. Los tiempos no son importantes, hoy tengo la cabeza puesta en otra cosa”, concluyó.