El testimonio de un alumno que presenció el horror en San Cristóbal

Un alumno que estuvo presente durante el ataque en la Escuela Nº 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal aportó un crudo testimonio sobre lo ocurrido dentro del establecimiento, en medio de una escena de extrema violencia que conmociona a toda la comunidad.

Las declaraciones fueron difundidas en el programa Nova al Día, que se emite por la Radio Nova FM 97.5, por gentileza del periodista Juan Trento, quien brindó detalles de lo sucedido y acercó el relato en exclusiva.

Según describió el estudiante, el agresor habría ingresado al establecimiento con el arma oculta dentro de un estuche de guitarra. “Salió del baño y gritó ‘sorpresa’, y empezó a disparar”, relató, al reconstruir los primeros momentos del ataque.

El joven también señaló que, de acuerdo a lo que se comentaba entre los propios alumnos, el atacante tendría la intención inicial de agredir a un grupo puntual, aunque al no encontrarlos comenzó a disparar de manera indiscriminada. En ese contexto, describió escenas de pánico generalizado, con estudiantes corriendo para resguardarse mientras se oían las detonaciones.

“Yo estaba corriendo, me silbaron los perdigones”, expresó el testigo, dando cuenta de la cercanía del peligro y del nivel de desesperación que se vivió en el lugar.

Además, el alumno indicó que, una vez reducido, el agresor habría intentado escapar y que, al momento de ser detenido, mostró una actitud que generó aún más conmoción entre quienes presenciaron la escena. "Dicen que, cuando le sacan el arma y los cartuchos, empezó a correr y cuando lo agarra la policía y lo meten al patrullero, se empieza a reír el loco y empieza a decir que que quería matar a toda la escuela", concluyó el joven en su descripción de la secuencia.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y determinar con precisión lo ocurrido, mientras se avanza en la investigación judicial y se aguardan confirmaciones oficiales sobre algunos de los datos que surgieron en medio del caos posterior al ataque.

