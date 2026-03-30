Tras el ataque en la escuela, AMSAFE llamó a reforzar el cuidado en las comunidades educativas

El gremio docente AMSAFE se pronunció tras el trágico hecho ocurrido en la ciudad de San Cristóbal y expresó su solidaridad con la comunidad educativa afectada por el ataque dentro de la escuela.

A través de un comunicado oficial, la organización manifestó su “más profunda solidaridad y acompañamiento” a la familia del adolescente fallecido, así como también a estudiantes, docentes y trabajadores de la institución. El sindicato remarcó que lo sucedido “conmueve profundamente” y planteó la necesidad de atravesar este momento con “respeto, sensibilidad y responsabilidad colectiva”.

En ese sentido, desde AMSAFE señalaron que el episodio debe interpelar a toda la sociedad y abrir una instancia de reflexión en torno a lo que ocurre dentro y fuera de las escuelas. “Estos hechos deben convocarnos a una reflexión profunda sobre la necesidad de fortalecer los espacios de cuidado, convivencia, escucha y prevención”, sostuvieron.

Además, el gremio puso el foco en la importancia de reforzar políticas públicas que acompañen a las comunidades educativas, al considerar que la escuela debe seguir siendo “un espacio de encuentro, de construcción de vínculos y de cuidado de la vida”, especialmente para niñas, niños y adolescentes.

En el mismo comunicado, AMSAFE informó la suspensión de las actividades de la Carpa Blanca que estaban previstas para esta semana en el departamento San Martín. La decisión, indicaron, responde a la necesidad de priorizar el acompañamiento y el respeto frente a una situación que calificaron como “irreparable”.

El pronunciamiento se suma a las distintas expresiones de conmoción y pedido de respuestas que surgieron tras el violento episodio que tuvo lugar este lunes por la mañana en la Escuela N.º 40 de San Cristóbal.