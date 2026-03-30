Trump amenaza con "tomar el petróleo de Irán" y el crudo se dispara

Los precios internacionales del petróleo registran un nuevo salto este lunes en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente, con especial impacto tras las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual intervención directa en el sector energético iraní.

El crudo Brent, referencia en Europa, sube hasta un 3,5% y se ubica en torno a los 116 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), indicador clave en el mercado estadounidense, avanza cerca de un 2% y alcanza los 101 dólares. Ambos valores acumulan un incremento superior al 50% en lo que va de marzo, en paralelo al agravamiento del conflicto en la región.

El detonante más reciente de esta suba fue la advertencia de Trump sobre la posibilidad de “apoderarse del petróleo de Irán”, una declaración que elevó la incertidumbre en los mercados energéticos globales. En ese marco, el mandatario incluso mencionó la opción de tomar la isla de Kharg, principal terminal de exportación del país persa, por donde circula más del 90% de su producción petrolera.

“Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”, afirmó el presidente estadounidense, al tiempo que sostuvo que una eventual operación militar no encontraría una resistencia significativa por parte de Irán.

Las declaraciones se producen en un contexto de guerra abierta en Medio Oriente, iniciada a fines de febrero tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán, lo que ya había provocado un fuerte reacomodamiento en los mercados internacionales de energía.

Sin embargo, en paralelo a su postura beligerante, Trump también aseguró que continúan las negociaciones indirectas con Irán, a través de Pakistán, y afirmó que avanzan “muy bien”. Según indicó, el gobierno iraní habría aceptado gran parte de una serie de condiciones impulsadas por Washington para poner fin al conflicto, entre ellas el compromiso de no desarrollar armas nucleares, la entrega de uranio enriquecido y la reapertura del estrecho de Ormuz.

En ese escenario, el mandatario fijó el 6 de abril como fecha límite para alcanzar un acuerdo, advirtiendo que, de no concretarse, Estados Unidos podría intensificar los ataques sobre la infraestructura energética iraní.

Este juego de presión diplomática y amenazas militares profundiza la volatilidad en los mercados, donde los precios del petróleo reaccionan de forma directa ante cualquier señal vinculada a la estabilidad —o inestabilidad— en una de las regiones más estratégicas para el suministro energético global.