Unión pone primera en la Copa Argentina frente a Agropecuario

Unión afrontará este lunes por la noche su debut en la Copa Argentina 2026 cuando se mida ante Agropecuario por los 32avos de final del certamen. El encuentro se disputará desde las 21.15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión por TV a cargo de TyC Sports.

El equipo conducido por Leonardo Madelón llega con la necesidad de recuperar su mejor versión luego de la derrota por 2 a 0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, que cortó una racha de seis partidos sin caídas en el Torneo Apertura. Ese traspié obligó al cuerpo técnico a revisar algunos aspectos de funcionamiento de cara a este compromiso eliminatorio.

En ese contexto, el Tatengue tendría variantes en la formación, con el regreso de Julián Palacios, ya recuperado de su lesión, como una de las principales novedades para reforzar el mediocampo y aportar generación de juego.

La probable alineación de Unión sería con Matías Mansilla; Emiliano Álvarez, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón y Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Del otro lado, Agropecuario llega con menor descanso, ya que viene de jugar el viernes ante Ciudad de Bolívar por la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Adrián Adrover se ubica en el décimo puesto de la Zona B del torneo de ascenso, con siete puntos producto de dos victorias, dos derrotas y un empate en las primeras fechas.

El desgaste físico podría ser un factor a considerar para el equipo bonaerense, que buscará dar el golpe ante un rival de la máxima categoría.

Para este encuentro, el Sojero formaría con Luciano Acosta; Federico Pérez, Facundo Sánchez, Alan Aguirre y Milton Ramos; Jorge Valdez Chamorro, Santiago Gallucci Otero, Rodrigo Mosqueira y Carlos Auzqui; Brian Blando y Alejandro Gagliardi.

El cruce se presenta como una buena posibilidad para que Unión avance de ronda y deje atrás la última caída. En la próxima instancia del certamen espera Independiente de Avellaneda.