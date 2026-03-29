Estados Unidos: multitudinarias marchas contra Trump por su política y la escalada militar

Millones de personas se manifestaron en todo Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, en una jornada de alcance nacional que se desarrolló bajo el lema “No Kings” y que se convirtió en una de las mayores expresiones de rechazo desde el inicio de su segundo mandato.

Las protestas se llevaron a cabo en los 50 estados, con más de 3.300 movilizaciones que incluyeron tanto grandes ciudades como localidades más pequeñas. Según los organizadores, la convocatoria alcanzó al menos ocho millones de personas, aunque no hubo una estimación oficial unificada.

Las consignas apuntaron principalmente contra el estilo de gobierno, las políticas migratorias y la escalada del conflicto con Irán, en un contexto de creciente polarización política en el país.

Uno de los epicentros fue Nueva York, donde miles de manifestantes marcharon hacia Times Square con pancartas y consignas críticas. Entre los participantes estuvo el actor Robert De Niro, quien calificó a Trump como “una amenaza existencial para nuestras libertades y nuestra seguridad”.

Las movilizaciones también se replicaron en ciudades como Atlanta, San Diego y Washington, donde los manifestantes llegaron hasta el Monumento a Lincoln, un lugar históricamente vinculado a reclamos por los derechos civiles. Incluso se registraron protestas en Alaska.

En paralelo, el rechazo al gobierno estadounidense tuvo eco en Europa, con marchas en ciudades como Ámsterdam, Madrid y Roma, donde miles de personas se movilizaron bajo operativos de seguridad.

Se trata de la tercera gran jornada de protestas en menos de un año, luego de movilizaciones similares registradas en junio y octubre. En esta oportunidad, los organizadores señalaron que la convocatoria fue incluso mayor.

El malestar se sostiene en diversos factores. Entre ellos, el uso frecuente de decretos ejecutivos, las tensiones con el sistema judicial, el rechazo a políticas ambientales y de diversidad, y el creciente protagonismo del poder militar en la gestión.

La situación internacional también aparece como un eje central. “Desde la última marcha, esta administración nos ha llevado aún más cerca de la guerra”, advirtió un representante de veteranos, en referencia al conflicto con Irán.

Además del componente político, la jornada tuvo expresiones culturales. En St. Paul, el músico Bruce Springsteen interpretó una canción vinculada a víctimas de operativos migratorios, en un gesto que reforzó el tono crítico de las protestas.

Con una participación masiva y sostenida en el tiempo, el movimiento “No Kings” se consolida como uno de los principales focos de oposición en la actual etapa política de Estados Unidos.