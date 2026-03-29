El Papa rechazó el uso de la religión para justificar la guerra

El papa León XIV lanzó un fuerte mensaje contra la guerra durante su primera misa de Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, al rechazar de manera contundente cualquier intento de justificar los conflictos armados en nombre de la religión.

Ante miles de fieles reunidos en el Plaza de San Pedro, el pontífice afirmó que Dios “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra”, y remarcó que nadie puede invocar su nombre para legitimar la violencia. Sus palabras se dieron en un contexto de creciente tensión internacional, especialmente por la situación en Medio Oriente.

El mensaje fue interpretado como una señal clara frente a discursos políticos que apelan a fundamentos religiosos para respaldar acciones militares. En ese sentido, el Papa marcó distancia de expresiones recientes de funcionarios estadounidenses, en medio del conflicto con Irán.

Durante la homilía, León XIV también evocó la figura del obispo italiano Antonio Bello, conocido por su compromiso con la paz y su rechazo a la Guerra del Golfo, reforzando así su llamado a frenar la escalada bélica.

El inicio de la Semana Santa estuvo atravesado por el impacto directo de los conflictos en la región. Mientras en el Vaticano se desarrolló la tradicional bendición de palmas, en Jerusalén se suspendieron las celebraciones habituales por razones de seguridad.

En ese contexto, el patriarca latino de la ciudad, Pierbattista Pizzaballa, lamentó la cancelación de la peregrinación de Cuaresma, reflejando las dificultades que atraviesa la comunidad cristiana en la región.

Con este mensaje, el Papa inició su primera Semana Santa al frente de la Iglesia con un posicionamiento claro: un llamado urgente a la paz y una crítica directa a la utilización de la fe como herramienta para justificar la guerra.