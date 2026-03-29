Colapinto se quedó sin puntos en Japón tras un safety car que cambió la carrera

Franco Colapinto cerró un fin de semana con sensaciones encontradas en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, donde finalizó 16° en una carrera marcada por un incidente clave que terminó condicionando sus chances de sumar puntos.

El argentino venía construyendo una competencia sólida en el circuito de Suzuka, metido en la pelea por el 13° puesto y con una estrategia que lo dejaba bien posicionado de cara al tramo final. Sin embargo, todo cambió a partir de una maniobra defensiva frente a Oliver Bearman. En ese intento por sostener la posición, el piloto de Haas terminó fuera de pista y contra el muro, lo que obligó al ingreso del auto de seguridad.

La neutralización alteró por completo el desarrollo de la carrera. Colapinto ya había realizado su parada en boxes, por lo que la intervención benefició a varios rivales directos que aún no habían cambiado neumáticos. Esa situación lo hizo retroceder en el clasificador y diluyó una estrategia que hasta ese momento le permitía ilusionarse con avanzar posiciones en el cierre.

A partir de allí, el piloto de Alpine quedó relegado en el pelotón medio y, en un circuito donde los sobrepasos son complejos, no logró recuperar terreno. Finalmente cruzó la bandera a cuadros en el 16° lugar, con la sensación de haber dejado pasar una buena oportunidad.

“Fue una pena, porque estábamos para pelear puntos”, reconoció Colapinto tras la carrera, al tiempo que remarcó que el ritmo del auto era competitivo en comparación con algunos de sus rivales directos. También volvió a marcar la dificultad para superar en Suzuka y cómo el auto de seguridad terminó siendo determinante en el resultado final.

Más allá de lo deportivo, el episodio con Bearman abrió un nuevo foco de debate en la categoría. Varios pilotos cuestionaron el actual sistema de gestión de energía de los monoplazas, que genera diferencias de velocidad significativas entre autos y puede derivar en situaciones de riesgo. Las críticas apuntan a la FIA, que ya había anticipado revisiones sobre este aspecto en las próximas semanas.

En lo que respecta a la carrera, el triunfo quedó en manos del joven italiano Andrea Kimi Antonelli, que confirmó su gran presente con una nueva victoria y se afianza como uno de los protagonistas del campeonato. Detrás suyo, los equipos Mercedes, McLaren y Ferrari volvieron a mostrarse como las principales referencias, mientras que Alpine tuvo en Pierre Gasly a su mejor exponente, finalizando en zona de puntos.

Así, la cita en Suzuka dejó un balance agridulce para Colapinto: competitivo por momentos, pero condicionado por factores externos que terminaron alejándolo de un resultado mejor. Ahora, el argentino tendrá un receso de varias semanas antes de la próxima carrera, tiempo clave para analizar lo ocurrido y ajustar detalles de cara a lo que viene.

