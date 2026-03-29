Colón visita a Patronato con la necesidad de una reacción que le devuelva la confianza

Colón buscará este domingo volver a la victoria cuando visite a Patronato por la fecha 7 de la Primera Nacional 2026. El encuentro se jugará desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión a través de LPF Play.

El Sabalero llega con la necesidad de recuperarse tras la caída ante San Telmo, un resultado que cortó su invicto y dejó algunas dudas en el rendimiento del equipo. Por eso, el entrenador Ezequiel Medrán evalúa introducir modificaciones tanto en nombres como en el esquema, con la intención de lograr mayor equilibrio, especialmente fuera de casa.

Entre las variantes que analiza el DT aparecen los ingresos de Leandro Allende por Facundo Castet y de Matías Muñoz en lugar de Lucas Cano, en un posible cambio a un sistema 4-1-4-1. De esta manera, Colón intentará recuperar solidez y mejorar su funcionamiento colectivo.

Por su parte, Patronato también llega con altibajos, aunque viene de una victoria que le permitió tomar aire tras una racha irregular. El equipo dirigido por Rubén Forestello sufrió algunas bajas por cuestiones físicas, entre ellas la de Fernando Evangelista, quien será reemplazado en la defensa.

En cuanto a los antecedentes recientes, ambos equipos ya se enfrentaron el año pasado con una victoria por lado, lo que anticipa un duelo parejo en Paraná.

El partido contará con la presencia de hinchas sabaleros en las tribunas, aunque las entradas se vendieron con la modalidad de neutrales y será una buena medida para ambos equipos en un torneo que recién empieza a tomar forma.

Probables formaciones

Patronato: Alan Sosa; Fernando Moreyra, Franco Miritello, Santiago Piccioni y Maximiliano Rueda; Agustín Araujo o Brandon Cortés, Marcos Enrique, Facundo Heredia; Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Rubén Forestello.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Matías Muñoz; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.