Colapinto clasificó 15° en Japón y largará desde mitad de pelotón

Franco Colapinto no logró destacarse en la clasificación del Gran Premio de Japón y deberá largar desde la 15ª posición en la carrera principal de este domingo en Suzuka, tras una jornada en la que volvió a evidenciar diferencias con su compañero de equipo en Alpine.

El piloto argentino consiguió meterse en la Q2 —por cuarta vez consecutiva en la temporada—, pero no pudo sostener el ritmo en la segunda tanda y quedó relegado en el clasificador. En la Q1 había mostrado un rendimiento competitivo, aunque en la Q2 la brecha se amplió y terminó a más de siete décimas de Pierre Gasly, quien completó una gran actuación y avanzó hasta la Q3, donde finalizó séptimo.

Tras la sesión, Colapinto reconoció las dificultades: admitió que el equipo mejoró algunos aspectos respecto al día anterior, pero señaló que todavía falta encontrar respuestas para acortar la diferencia en ritmo. En ese sentido, remarcó la necesidad de analizar lo ocurrido y enfocarse en la carrera para intentar avanzar posiciones.

En la parte alta de la grilla, Mercedes volvió a marcar el pulso de la clasificación con un contundente 1-2: Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position, seguido por George Russell. Detrás se ubicaron Oscar Piastri y Charles Leclerc, que completarán la segunda fila.

La tanda también dejó como dato destacado la eliminación de Max Verstappen en la Q2. El neerlandés no logró meterse entre los diez mejores y partirá desde el 11° lugar, en una de las sorpresas de la jornada.

La carrera principal del Gran Premio de Japón se disputará este domingo desde las 2 de la madrugada (hora argentina), sobre un total de 53 vueltas en el circuito de Suzuka, donde Colapinto buscará capitalizar el ritmo de carrera para recuperar terreno.