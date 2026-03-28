Farías pidió que el aumento del corte de biocombustibles sea una política sostenida y no una "medida pasajera"

El diputado nacional Pablo Farías se pronunció sobre la reciente decisión del Gobierno de autorizar un aumento en el corte de bioetanol en las naftas y planteó la necesidad de avanzar en una política más amplia y sostenida en el tiempo en materia de biocombustibles.

El legislador sostuvo que el incremento en la mezcla de biocombustibles debe formar parte de una estrategia estructural y no de una medida coyuntural. En ese sentido, remarcó que junto a otros integrantes del bloque Provincias Unidas presentó un proyecto en el Congreso para elevar el porcentaje de corte en los combustibles líquidos.

Según explicó, la iniciativa apunta a consolidar una política energética de mediano y largo plazo que permita diversificar la matriz y reducir la dependencia de los hidrocarburos tradicionales, especialmente en un contexto internacional atravesado por la volatilidad de los precios del petróleo.

Farías también señaló que este tipo de propuestas no son nuevas dentro de su espacio político y que se vienen impulsando desde hace tiempo en el ámbito legislativo. A su vez, destacó que el reclamo es compartido por gobernadores de provincias productoras de biocombustibles, entre ellos el mandatario santafesino, en una provincia donde la actividad tiene un peso significativo en la economía regional.

En esa línea, consideró que Argentina cuenta con una oportunidad estratégica para potenciar el desarrollo de los biocombustibles a partir de la biomasa, lo que permitiría no solo diversificar la producción energética sino también generar valor agregado en el interior del país.

No obstante, el diputado fue crítico de la medida anunciada por el Gobierno nacional y advirtió que no debería limitarse a una respuesta puntual frente a la suba del petróleo. “La medida que hoy toma el gobierno nacional no puede ser pasajera”, sostuvo, al tiempo que insistió en la necesidad de avanzar hacia un esquema más integral.

En esa misma línea, a través de sus redes sociales, calificó la decisión oficial como un “manotazo de ahogado”, al compartir una noticia sobre el tema y cuestionar el carácter transitorio de la iniciativa.