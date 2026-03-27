La audiencia por Bahco quedó sin definiciones y pasó a cuarto intermedio

Por Santotomealdía

La situación de la planta local de Bahco tuvo este viernes una instancia clave con la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, donde representantes de la empresa y de la UOM analizaron el futuro de la firma tras el anuncio de cese de la producción en la ciudad. Sin definiciones de fondo, el encuentro pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 1 de abril a las 10.

Durante la reunión, la empresa ratificó su decisión de avanzar con la reconversión de la planta ubicada sobre la Autovía 19, lo que implica dejar de fabricar herramientas y concentrar su actividad en logística y distribución. En ese contexto, persiste la incertidumbre sobre el impacto en los cerca de 40 trabajadores alcanzados por la medida.

Tras la audiencia, el referente de la UOM, Walter Uriondo, llevó algo de claridad sobre la situación actual: “No hay un despido planteado, no hay despidos, no hay suspensiones. Los compañeros siguen trabajando en la planta”, afirmó. Sin embargo, advirtió que la definición de la empresa abre un escenario complejo a mediano plazo. “La empresa ratifica el procedimiento”, remarcó.

Uno de los puntos más sensibles expuestos en la audiencia tiene que ver con la reducción de personal que implicaría el nuevo esquema. “Ellos aducen que se arreglarían con el 50% de los trabajadores que tienen hoy”, señaló Uriondo, lo que enciende las alarmas sobre la continuidad laboral de buena parte del plantel.

Mientras tanto, la actividad dentro de la planta ya muestra signos del cambio en marcha. Aunque aún queda materia prima en proceso, la producción se encuentra prácticamente detenida, lo que profundiza la incertidumbre entre los trabajadores. “No podemos seguir dilatando la situación… la incertidumbre de no saber si mañana te quedás o te vas es algo problemático”, expresó el dirigente gremial.

Desde el sindicato insistieron en que el eje de la negociación es sostener las fuentes de trabajo. “Nosotros lo que tratamos es de preservar la fuente laboral”, sostuvo Uriondo, al tiempo que planteó la necesidad de ampliar el diálogo e involucrar a otros actores, como el gobierno provincial.

Con el cuarto intermedio ya definido, las partes volverán a reunirse la próxima semana en el Ministerio de Trabajo. Hasta entonces, el conflicto sigue abierto y sin certezas para los trabajadores de la planta santotomesina.

