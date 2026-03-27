El Salvador habilitó la prisión perpetua para menores de 18 años que cometan delitos graves

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma que habilita la aplicación de prisión perpetua para menores de 18 años que cometan delitos graves, en el marco de la política de endurecimiento penal impulsada por el presidente Nayib Bukele en su estrategia contra las pandillas.

La modificación introduce esta pena dentro de un régimen excepcional para adolescentes en conflicto con la ley penal, y elimina la aplicación de mecanismos especiales que hasta ahora regían para este tipo de casos. No obstante, el texto contempla la realización de revisiones periódicas para evaluar la evolución del condenado y determinar si existen condiciones para otorgar una eventual libertad controlada.

La iniciativa se inscribe en el conjunto de medidas promovidas por el oficialismo para reforzar el sistema punitivo frente a delitos como homicidio, violación y terrorismo, en un contexto marcado por la ofensiva estatal contra las organizaciones criminales que operan en el país.

La reforma fue aprobada con un amplio respaldo legislativo y establece que la pena de prisión perpetua quedará reservada exclusivamente para esos delitos considerados de máxima gravedad. Su entrada en vigencia está prevista para los días posteriores a su publicación en el Diario Oficial.

Desde el oficialismo defendieron la medida como una herramienta para fortalecer la seguridad. El presidente del Parlamento, Ernesto Castro, afirmó que la reforma busca garantizar que quienes cometan estos crímenes no vuelvan a recuperar la libertad, en línea con la política de tolerancia cero frente a la delincuencia impulsada por el gobierno.