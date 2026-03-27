AMSAFE llevó la Carpa Blanca a Rafaela con reclamos docentes

La Carpa Blanca de la Dignidad impulsada por AMSAFE llegó a la ciudad de Rafaela con una jornada de actividades centrada en visibilizar los reclamos del sector docente y fortalecer la organización en el territorio.

La iniciativa se desarrolló este jueves en el departamento Castellanos y reunió a docentes en un espacio de encuentro, intercambio y debate sobre la situación actual de la educación pública en la provincia. La actividad contó con la participación del secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, y de la delegada seccional, Gabriela Werlen.

Durante la jornada se llevaron adelante charlas, instancias de reflexión y actividades colectivas en las que se pusieron en común las principales demandas del sector, vinculadas a las condiciones laborales, el financiamiento educativo y el contexto que atraviesa la docencia santafesina.

Desde el gremio señalaron que la Carpa Blanca forma parte de una estrategia de presencia territorial que busca sostener los reclamos en toda la provincia, al tiempo que reivindica la defensa de la escuela pública y los derechos de los trabajadores de la educación.

En ese sentido, remarcaron la importancia de estos espacios para fortalecer la organización colectiva frente a lo que consideran un escenario de ajuste y políticas que impactan sobre el sistema educativo.