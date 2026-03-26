Unión ya conoce el cronograma de las últimas fechas del Torneo Apertura

Unión ya tiene confirmado el calendario para disputar las últimas fechas de la fase regular del Torneo Apertura 2026, luego de que la AFA oficializara la programación de las jornadas 13 a la 16. El equipo rojiblanco afrontará cuatro compromisos determinantes en busca de cerrar de la mejor manera su participación.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, quedaron definidos los días y horarios de los encuentros que restan. De esta manera, el conjunto dirigido por Leonardo Madelón ya conoce su hoja de ruta para la recta final del campeonato.

El primero de los compromisos será por la fecha 13, cuando Unión reciba a Deportivo Riestra el viernes 3 de abril a las 17:15 en el estadio 15 de Abril. Luego, por la fecha 14, deberá viajar a La Plata para enfrentar a Estudiantes, en un encuentro programado para el sábado 11 de abril, también a las 17:15.

En la continuidad del torneo, el Tatengue volverá a presentarse en condición de local en la fecha 15, donde se medirá ante Newell’s el viernes 17 de abril a las 20:30, en un partido que puede resultar clave pensando en la tabla de posiciones.

Finalmente, el cierre de la fase regular será como visitante frente a Vélez Sarsfield, por la fecha 16, el lunes 27 de abril desde las 18:45 en el estadio José Amalfitani.

De esta manera, Unión afrontará dos partidos en casa y dos fuera de la ciudad, en una seguidilla que será determinante para sus aspiraciones en el torneo. La definición de estos encuentros marcará si el equipo logra posicionarse de cara a una eventual clasificación a instancias decisivas.