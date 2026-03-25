Paritaria municipal: convocan a una nueva reunión para el lunes en medio del conflicto

Por Santotomealdía



La paritaria municipal sumó un nuevo capítulo este miércoles por la noche, luego de que se confirmara la convocatoria a una reunión para el próximo lunes 30 de marzo a las 10 horas en Santa Fe capital, en el marco de la conciliación obligatoria vigente.

La información fue confirmada a través de fuentes gremiales, en un contexto de creciente tensión entre la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) y los representantes de intendentes y presidentes comunales, tras una serie de encuentros fallidos y fuertes cruces en los últimos días.

La nueva audiencia se da a horas del plenario de secretarios generales de FESTRAM, previsto para este jueves, donde se analizarán los pasos a seguir frente a la falta de acuerdo salarial. En ese marco, la convocatoria aparece como un intento de reencauzar la negociación en medio de un escenario cada vez más conflictivo.

El conflicto paritario viene escalando desde principios de marzo, con reuniones sin avances, conciliación obligatoria y medidas de fuerza en distintas localidades. La situación se tensó aún más tras la ausencia de los intendentes en la última audiencia, lo que fue duramente cuestionado por el gremio.

En los últimos días, además, FESTRAM endureció su postura y denunció “mala fe” en la negociación, al tiempo que también apuntó contra el Gobierno provincial por considerar que no interviene para destrabar el conflicto.

A este escenario se sumó recientemente el pronunciamiento de los jubilados municipales de la ciudad, quienes manifestaron su apoyo al reclamo salarial y calificaron como “indignante” la actitud de los intendentes, ampliando así la base del conflicto.

De esta manera, la convocatoria al lunes se presenta como una instancia clave para intentar acercar posiciones, en un contexto donde la falta de acuerdo ya impacta en la normal prestación de servicios y mantiene en vilo a trabajadores y gobiernos locales de toda la provincia.