Pullaro habló del caso Bahco y alertó por la pérdida de producción en la industria

Por Santotomealdía

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este miércoles a la situación de la planta de Bahco en Santo Tomé y advirtió sobre el impacto que este tipo de decisiones tiene en la producción y el empleo a nivel local.

Sus declaraciones se dan luego de que la empresa confirmara que dejará de fabricar herramientas en la ciudad, una medida que afecta a unos 40 trabajadores y que implica un cambio profundo en el perfil de la planta, que pasará a concentrarse en tareas logísticas y comerciales.

“Es el conflicto de Bahco y de muchas empresas e industrias en la Argentina que lamentablemente dejan de producir”, sostuvo el mandatario, quien expresó su preocupación por el escenario y señaló que la situación es seguida de cerca por áreas del Gobierno provincial.

En ese sentido, remarcó que el cierre de líneas productivas no solo impacta en los puestos de trabajo, sino también en procesos de formación acumulados durante años. “Cada puesto de trabajo que se pierde es una familia a la deriva”, afirmó.

Pullaro vinculó el caso local con un contexto más amplio que atraviesa al sector industrial y planteó la necesidad de sostener la actividad productiva. “Queremos defender la matriz productiva”, indicó, al tiempo que subrayó que uno de los ejes centrales del debate pasa por mejorar la competitividad.

Sobre ese punto, puso el foco en la presión impositiva y reclamó una discusión a nivel nacional. “Cuando se dice que la industria no es competitiva, también hay que analizar la carga impositiva que tiene en nuestro país en comparación con el resto del mundo”, señaló.

El gobernador también defendió las medidas adoptadas por la provincia para aliviar ese escenario. “En la Ley Tributaria fuimos agresivos en la baja de impuestos. Apostamos a eso para sostener la industria”, afirmó.

Finalmente, advirtió sobre el impacto de la competencia externa en un contexto de apertura económica. “Si se mantiene una carga impositiva elevada y se abren las fronteras para el ingreso de productos subsidiados, siempre nos van a ganar desde afuera”, sostuvo, y concluyó: “Nosotros creemos en un modelo donde se cuide la industria nacional”.

La situación de la planta de Santo Tomé se da en un contexto de incertidumbre para los trabajadores y el entramado industrial de la ciudad, que ahora aguarda definiciones sobre el alcance del proceso de reconversión y sus efectos en el empleo.