Fallo histórico: condenan a Meta y YouTube en un caso por adicción a redes sociales

Un jurado del estado de California declaró responsables a Meta y YouTube por los daños causados a una joven a partir del uso de sus plataformas, en un fallo que marca un precedente en las demandas contra grandes tecnológicas por el impacto de las redes sociales en menores. La decisión, tomada en un tribunal del condado de Los Ángeles, ordenó el pago de tres millones de dólares y podría influir en cientos de causas similares en Estados Unidos.

El caso forma parte de un entramado judicial más amplio que reúne a más de 1.600 demandantes, entre familias y distritos escolares, que acusan a las compañías de haber diseñado sus servicios con mecanismos orientados a generar dependencia, sin implementar medidas suficientes para proteger a niños y adolescentes de riesgos como el contacto con depredadores o el acceso a contenidos nocivos.

La demanda fue impulsada por una joven identificada como K.G.M., quien al momento de los hechos era menor de edad. En su testimonio, relató que el uso intensivo de plataformas como Instagram tuvo efectos negativos en su salud mental, con cuadros de ansiedad, depresión y problemas de autoestima. También describió una dinámica de uso compulsivo vinculada al temor de quedar excluida de la interacción social en línea.

Durante el juicio, uno de los testimonios más relevantes fue el del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, quien defendió el diseño de las plataformas y sostuvo que no existe evidencia concluyente que pruebe que las redes sociales causen daños directos en la salud mental de los adolescentes.

Las empresas rechazaron las acusaciones y sostuvieron que sus productos no fueron concebidos para generar adicción. En el caso de Meta, además, se argumentó que los problemas de la demandante no pueden atribuirse exclusivamente al uso de redes sociales y se anticipó que el fallo será apelado.

El veredicto se conoce en un contexto de creciente presión judicial y social sobre el rol de las plataformas digitales. En una causa paralela en el estado de Nuevo México, otro jurado consideró responsable a Meta por no proteger a menores frente a situaciones de explotación sexual en Facebook e Instagram, y fijó una sanción de 375 millones de dólares.

En el caso de Los Ángeles, el eje estuvo puesto específicamente en el diseño de las plataformas y su potencial carácter adictivo. Tras nueve días de deliberación, el jurado concluyó que ciertas funciones fueron pensadas para maximizar el tiempo de uso, especialmente entre usuarios jóvenes.

Otros actores del sector, como TikTok y Snapchat, también habían sido incluidos inicialmente en la demanda, aunque alcanzaron acuerdos antes del inicio del juicio. Sin embargo, continúan enfrentando litigios similares en distintas jurisdicciones.

Desde la parte acusadora señalaron que el caso funciona como un “barómetro” para medir la reacción de los jurados frente a este tipo de planteos, en un escenario que podría anticipar el rumbo de miles de reclamos en curso.

El debate sobre la llamada “adicción” a las redes sociales sigue abierto en el ámbito científico, donde no existe consenso pleno sobre su alcance. Aun así, crecen los reclamos para que las plataformas refuercen los controles de seguridad y verificación de edad.

El proceso en Los Ángeles continuará ahora con la etapa de determinación final de los daños, que definirá el monto total de la indemnización que deberán afrontar las compañías.