Con Messi presente, la Selección inició los trabajos en Ezeiza de cara a los próximos amistosos

La Selección argentina completó su primera jornada de entrenamientos en el predio de Ezeiza con vistas a los amistosos frente a Mauritania y Zambia, que se disputarán el 27 y 31 de marzo en La Bombonera, en el marco de la fecha FIFA.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni trabaja con el plantel completo, incluyendo a Lionel Messi, en una semana clave que servirá para ajustar detalles y comenzar a delinear el equipo de cara al Mundial 2026.

Entre las novedades de la convocatoria se destaca la presencia de Agustín Giay, quien fue citado a último momento en reemplazo del lesionado Gonzalo Montiel. Con este cambio, el entrenador cuenta con 30 jugadores para los entrenamientos.

Estos compromisos amistosos fueron programados luego de la cancelación de la Finalissima ante España, y forman parte de una serie de pruebas que el cuerpo técnico considera fundamentales para evaluar rendimientos y variantes.

El cronograma de trabajo continuará con nuevas prácticas miércoles y jueves, jornada en la que además Scaloni brindará una conferencia de prensa, donde se espera que dé definiciones sobre el equipo y los objetivos de esta etapa.

De esta manera, la Selección pone en marcha una nueva etapa de preparación, con el foco puesto en sumar rodaje, probar alternativas y consolidar la base del plantel de cara a la próxima cita mundialista.