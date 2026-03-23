Comienzan los talleres de apoyo escolar que se dictan en las bibliotecas municipales

La Municipalidad de Santo Tomé informó que se encuentran en marcha los talleres de apoyo escolar que se realizan en las distintas bibliotecas municipales de la ciudad. En ese sentido, convocó a las personas interesadas a participar de estos espacios destinados a estudiantes de nivel primario, de 1º a 7º año.

Los talleres se dictan de lunes a viernes en dos turnos, mañana y tarde, en diferentes sedes y días de la semana. En cuanto al turno matutino, las actividades se llevan adelante de 9.30 a 11.30 horas, de acuerdo al siguiente cronograma:

Lunes: Biblioteca Toniollo (Av. Luján 4082)

Biblioteca Toniollo (Av. Luján 4082) Martes: Biblioteca Silvestri (A. del Valle 1975)

Biblioteca Silvestri (A. del Valle 1975) Miércoles: Biblioteca Colón (Gaboto 1651)

Biblioteca Colón (Gaboto 1651) Jueves: Biblioteca Rivadavia (Sarmiento 1855)

Biblioteca Rivadavia (Sarmiento 1855) Viernes: Biblioteca Moreno (Sarmiento 4094)

En tanto que el turno vespertino varía el horario de acuerdo a su sede. A continuación el cronograma previsto:

Lunes: de 16:00 a 18:00 h – Biblioteca Rivadavia (Sarmiento 1855)

de 16:00 a 18:00 h – Biblioteca Rivadavia (Sarmiento 1855) Martes: de 14:30 a 16:30 h – Biblioteca Toniollo (Av. Luján 4082)

de 14:30 a 16:30 h – Biblioteca Toniollo (Av. Luján 4082) Miércoles: de 14:30 a 16:30 h – Biblioteca Silvestri (A. del Valle 1975)

de 14:30 a 16:30 h – Biblioteca Silvestri (A. del Valle 1975) Jueves: de 14:30 a 16:30 h – Biblioteca Moreno (Sarmiento 4094)

de 14:30 a 16:30 h – Biblioteca Moreno (Sarmiento 4094) Viernes: de 16:00 a 18:00 h – Biblioteca Colón (Gaboto 1651)

La inscripción es previa y se realiza en la biblioteca donde cada estudiante asistirá, de lunes a viernes en el horario de 7 a 12 y de 13 a 18 horas.

Desde el Municipio destacaron que "la propuesta tiene como objetivo acompañar el proceso educativo de los niños, brindando un espacio de apoyo para reforzar contenidos, realizar tareas escolares y fortalecer la confianza en el aprendizaje". Se trata de una iniciativa que "busca garantizar igualdad de oportunidades y acompañamiento pedagógico en el ámbito comunitario".

Asimismo invitaron a las familias a acercarse y participar de estos espacios pensados para acompañar las trayectorias educativas, promoviendo el aprendizaje, la inclusión y el desarrollo integral de cada niño.