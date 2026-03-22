Lunes 23 de marzo de 2026

Interés General — 22.03.2026 —

Servicios municipales: qué funcionará y qué no este lunes 23 y martes 24

El Municipio informó el esquema de atención para el lunes no laborable y el feriado del Día de la Memoria.

La recolección de residuos domiciliarios funcionará con normalidad.
La recolección de residuos domiciliarios funcionará con normalidad.

La Municipalidad informó cómo será el funcionamiento de los servicios municipales durante el lunes 23 y martes 24 de marzo, en el marco del fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Durante ambas jornadas, no habrá atención al público en las dependencias municipales, aunque se mantendrán guardias activas para garantizar los servicios esenciales. En cuanto a los servicios, se detalló que la recolección de residuos domiciliarios funcionará con normalidad, mientras que el Cementerio Municipal permanecerá abierto en su horario habitual, de 8 a 12:30 y de 15 a 19 horas.

Por su parte, las unidades veterinarias municipales no atenderán al público durante estos días.

Además, estará disponible la línea telefónica de servicios municipales (0800-555-6464), que funcionará en el horario de 10 a 16 horas.

En tanto, se mantendrán activas las guardias telefónicas durante las 24 horas para situaciones específicas. La Guardia local de Atención a Situaciones de Violencia podrá contactarse al 3425459267, la Guardia de Niñez, Adolescencia y Familia al 3426109639, y la Policía Municipal al 4746048.

Cabe recordar que el martes 24 es un feriado nacional inamovible, en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mientras que el lunes 23 es día no laborable con fines turísticos.

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