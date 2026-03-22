Lunes 23 de marzo de 2026

Policiales — 22.03.2026 —

Sauce Viejo: un hombre fue herido con un machete en una pelea y está grave en el Cullen

El hecho ocurrió este domingo, en el límite con nuestra ciudad. La víctima presenta heridas de gravedad y permanece internada.

Ingresó en código rojo al Cullen tras un ataque con machete en la zona de La Barranquera.
Ingresó en código rojo al Cullen tras un ataque con machete en la zona de La Barranquera.

Por Santotomealdía

Un hombre de aproximadamente 30 años ingresó en código rojo al Hospital José María Cullen tras sufrir graves heridas cortantes provocadas con un machete, en el marco de una violenta pelea ocurrida este domingo por la tarde.

El hecho tuvo lugar en el barrio La Barranquera, en Sauce Viejo, en el límite con nuestra ciudad, donde, según las primeras informaciones, al menos tres personas participaron del enfrentamiento.

La víctima fue trasladada en primera instancia al Samco local y, debido a la gravedad de las lesiones, derivada de urgencia al Cullen, donde permanece internada en estado delicado.

Como consecuencia del mismo episodio, otro de los involucrados también fue trasladado al hospital Cullen, aunque con heridas de menor consideración, mientras que un tercer participante recibió atención médica en el Samco.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación, mientras se intenta establecer cómo se desencadenó la pelea y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

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