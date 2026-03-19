Sauce Viejo: tres detenidos en allanamientos por disparos contra una vivienda

Por Santotomealdía



La Policía de Investigaciones detuvo a tres personas en el marco de una causa por abuso de arma de fuego, tras una serie de allanamientos realizados este jueves en Sauce Viejo. El caso se inició a partir de una denuncia por disparos contra una vivienda, ocurridos a comienzos de marzo.

Según se informó oficialmente, la investigación comenzó el 4 de marzo de 2026, luego de una presentación realizada en la Seccional 19, que daba cuenta de un hecho en el que se efectuaron disparos contra un domicilio.

A partir de las tareas investigativas, y con orden judicial, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Sección Delitos Calificados y con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), llevó adelante dos allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

El primero se concretó en una vivienda ubicada en calles 12 y 1 del barrio Tembé y Porá, donde fueron detenidos un hombre y una mujer. En el lugar, además, se secuestró una motocicleta Honda Wave y un arma que, de acuerdo a las primeras evaluaciones, sería de aire comprimido.

El segundo procedimiento se realizó en un domicilio de calle 4 de Enero al 1100, donde los efectivos detuvieron a otro hombre y secuestraron 318 gramos de marihuana.

Por disposición de la fiscal interviniente, Rosana Peresin, los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia. Dos de ellos fueron imputados por abuso de arma de fuego, mientras que el tercero también fue imputado por tenencia simple de estupefacientes.