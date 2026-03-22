Jubilados municipales se sumaron al reclamo y calificaron de “indignante” la actitud de los intendentes paritarios

Por Santotomealdía



En medio de la creciente tensión por la paritaria municipal, los jubilados municipales de nuestra ciudad difundieron un comunicado en el que se sumaron al reclamo salarial y cuestionaron con dureza la postura de los intendentes.

La manifestación se da en el marco de un conflicto que se viene profundizando en los últimos días, tras la ausencia de los representantes municipales en la audiencia de conciliación obligatoria y el posterior endurecimiento de la postura de FESTRAM.

En ese contexto, los jubilados expresaron que la situación actual representa una “indignante actitud de los intendentes paritarios” y señalaron que la negativa a acordar salarios constituye “como mínimo una falta de respeto absoluta”. Además, advirtieron que los trabajadores municipales “somos a la fecha el único sector de la Administración Pública Provincial sin acuerdo paritario”.

El comunicado también plantea un llamado a la acción frente al escenario actual. “Estamos frente a un momento bisagra en el cual, o tomamos conciencia que debemos sumarnos a la ‘lucha’ para el logro de un aumento salarial digno, o nos pasan por arriba y nos quedamos con las manos vacías”, sostuvieron.

En particular, remarcaron la situación de los jubilados al señalar que “los pasivos municipales necesitamos de la herramienta paritaria para obtener un incremento de haberes”, ya que “así lo marca la reglamentación de la Caja de Jubilaciones de la Provincia”.

Asimismo, indicaron que se encuentran “en permanente contacto con nuestros dirigentes locales y provinciales” y manifestaron su disposición “para acompañar todo tipo de acción gremial que entendemos corresponde y se debe adoptar ante semejante atropello”.

Finalmente, el sector llamó a sostener la unidad y la organización frente al conflicto. “A no bajar los brazos. Hoy más que nunca debemos estar unidos y preparados para dar batalla en todos los frentes que sean necesarios”, concluyeron.