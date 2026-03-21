Unión visita a Defensa y Justicia para seguir encumbrado

Unión se presentará este sábado en Florencio Varela frente a Defensa y Justicia, en el marco de una nueva jornada de la Liga Profesional, con el objetivo de volver a la victoria luego de dos empates consecutivos y mantenerse en la parte alta de la tabla de su zona.

El encuentro se disputará desde las 17.45 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, con arbitraje de Felipe Viola y televisación a cargo de TNT Sports Premium. Además, Sebastián Martínez estará a cargo del VAR.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón buscará sumar de a tres para continuar con buenas posibilidades de clasificar a la fase final, en un duelo que se presenta exigente ante un rival que suele hacerse fuerte en condición de local.

Para este compromiso, Unión formaría con Mansilla en el arco; una línea defensiva integrada por Vargas, Maison Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; en el mediocampo estarían Cuello, Profini, Mauro Pittón y Solari —ingresaría en lugar del lesionado Palacios—; mientras que en la delantera se perfilan Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Por su parte, Defensa y Justicia, conducido por Mariano Soso, saldría a la cancha con Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Damián Fernández y Elías Pereyra; Santiago Sosa Yung y Aarón Molinas; Agustín Hausch, Juan Manuel Gutiérrez y Rubén Botta.