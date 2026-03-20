Con críticas al presentismo y a la política salarial, AMSAFE puso en marcha la Carpa Blanca

Por Santotomealdía



La instalación de la Carpa Blanca docente en Reconquista marcó este viernes un nuevo capítulo en el conflicto entre los gremios y el Gobierno provincial. La acción, impulsada por AMSAFE, se presenta como una profundización del plan de lucha iniciado con el paro del 2 de marzo y pone nuevamente en el centro de la escena los reclamos salariales y las condiciones de trabajo.

En ese marco, el secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, sostuvo que la medida busca visibilizar que “los docentes seguimos de pie y que vamos a llevar adelante nuestra pelea de distintas maneras”, y remarcó que la protesta se da tras una serie de acciones gremiales que incluyeron paros, movilizaciones y actividades en las escuelas.

Alonso vinculó directamente la instalación de la Carpa Blanca con el conflicto abierto con el Gobierno provincial, al que acusó de sostener “políticas de ajuste” sobre el sector. En ese sentido, recordó la jornada del inicio del ciclo lectivo y afirmó que “no hubo un solo acto oficial de inauguración” debido al alto acatamiento de la medida de fuerza, que calificó como “un paro histórico”.

Uno de los ejes más fuertes del discurso estuvo puesto en el programa Asistencia Perfecta, al que el dirigente volvió a cuestionar con dureza. “No es un premio, es una extorsión”, afirmó, al tiempo que señaló que el esquema obliga a docentes a trabajar incluso en situaciones de enfermedad. “Nos obliga a ir a trabajar enfermos”, insistió, y planteó que esto contradice el discurso oficial sobre la calidad educativa.

AMSAFE instaló la Carpa Blanca y redobló el reclamo docente contra el Gobierno provincial. (Foto: Prensa AMSAFE)

El dirigente también apuntó contra la política salarial y previsional del Gobierno, al advertir sobre la incorporación de sumas no remunerativas. Según expresó, se trata de “un festival de sumas en negro” que perjudica a los trabajadores activos y, especialmente, a los jubilados. En esa línea, aseguró que “el jubilado percibió el 20% de lo que percibió un compañero en actividad”, y calificó la situación como “vergonzosa”.

Durante su intervención, Alonso estableció un paralelismo con la década del noventa, cuando se instaló la histórica Carpa Blanca docente a nivel nacional. “Pasa exactamente lo mismo que ahora”, sostuvo, al mencionar la pérdida del poder adquisitivo, el impacto del presentismo y las condiciones laborales.

La nueva Carpa Blanca, según explicó el gremio, recorrerá los 19 departamentos de la provincia como símbolo de protesta y organización. Alonso se mostró confiado en que la iniciativa logrará ampliar el respaldo social: “Va a ser abrazada por la comunidad educativa”, afirmó.

Finalmente, el titular de AMSAFE ratificó la continuidad del plan de lucha y el objetivo de revertir las medidas del Ejecutivo. “Con ajuste no hay calidad educativa”, concluyó, y aseguró que el sector docente “no va a dar un paso atrás” en sus reclamos.