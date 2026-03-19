Abren las inscripciones para los cursos de manipulación de alimentos de abril

La Municipalidad informó que se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, correspondientes al mes de abril de 2026. Se trata de una capacitación obligatoria para obtener el Carnet Único de Manipulador de Alimentos, requisito indispensable para quienes trabajan con alimentos.

La propuesta está dirigida a personas que se desempeñen o deseen hacerlo en actividades vinculadas a la elaboración, transporte, almacenamiento o comercialización de alimentos, y busca brindar herramientas clave para garantizar la seguridad e inocuidad alimentaria.

Según se informó desde el Municipio, los cursos se desarrollarán bajo la modalidad de jornada intensiva en un solo día, con dos opciones de cursado: el martes 14 de abril, de 8:00 a 15:00 horas (turno mañana), y el martes 28 de abril, de 13:30 a 20:30 horas (turno tarde).

Las capacitaciones tendrán lugar en la Vieja Usina (Rivadavia 1660). La inscripción es gratuita y con cupos limitados, y debe realizarse de manera online a través del sitio web oficial www.assal.gov.ar, ingresando en la sección “Carnet de manipulación de alimentos”, luego en “Próximas capacitaciones”, seleccionando la sede de la ciudad y completando el registro con un correo electrónico.

Desde el Municipio aclararon que, si bien el curso no tiene costo, el carnet cuenta con un arancel de expedición posterior.

Para más información, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 342 406 7177 o telefónicamente al 474 8329 (interno 133).

Desde el gobierno local señalaron que estas iniciativas apuntan a fortalecer la formación y mejorar las prácticas en la manipulación de alimentos, en el marco de las políticas de cuidado de la salud de la comunidad.