Previo al 24M, la Iglesia ratificó el "Nunca más" y advirtió por el deterioro democrático

La Conferencia Episcopal Argentina difundió un documento a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en el que combinó una fuerte condena a la última dictadura con una advertencia sobre el presente político y social del país. Bajo la consigna “Nunca más” a la violencia y “siempre más” a una democracia justa, el mensaje plantea una mirada crítica sobre la actualidad sin confrontar de manera directa con el gobierno de Javier Milei.

El pronunciamiento, firmado por la Comisión Permanente del Episcopado, define al período 1976-1983 como una “oscura noche” atravesada por el terrorismo de Estado y reafirma la necesidad de sostener la memoria histórica. En ese marco, propone una “memoria íntegra y luminosa”, concepto tomado del papa Francisco, que apunta a evitar lecturas parciales del pasado y a preservar la conciencia colectiva sobre lo ocurrido.

Sin embargo, el texto no se limita a una evocación histórica. Utiliza el aniversario como punto de partida para analizar la coyuntura actual y advertir sobre el deterioro del clima democrático. “Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo”, señala el documento, que también cuestiona la expansión de discursos polarizantes y la lógica de confrontación permanente en la política.

En esa línea, la Iglesia expresa preocupación por la degradación del debate público y el uso del lenguaje agresivo. El mensaje llama a recuperar el diálogo como herramienta central para resolver conflictos y advierte sobre los riesgos de naturalizar la violencia, incluso en sus formas simbólicas, como el insulto o la descalificación del adversario.

Otro de los ejes centrales del documento es la situación social. El Episcopado sostiene que la democracia pierde legitimidad cuando no logra integrar a toda la población y advierte sobre el impacto de la pobreza, la precarización laboral y la vulnerabilidad de amplios sectores. “La democracia se envilece cuando deja a alguien afuera”, plantea el texto, en una crítica que apunta al funcionamiento general del sistema político.

En ese contexto, también se subraya la necesidad de un Estado presente que garantice derechos y promueva condiciones de vida dignas. Sin hacer referencias explícitas, la postura se inscribe en el debate actual sobre el rol estatal y las políticas públicas.

El documento, de este modo, se posiciona por fuera de la disputa partidaria, pero fija una serie de criterios sobre el presente: cuestiona la polarización, advierte sobre el avance de prácticas autoritarias y pone el foco en la exclusión social como uno de los principales desafíos.

En el cierre, la Iglesia retoma la consigna inicial y la proyecta hacia la actualidad. El “Nunca más” deja de ser solo una referencia al pasado para convertirse en un principio vigente: una democracia que rechaza la violencia, que no admite la eliminación del adversario y que apuesta al debate como forma de construcción colectiva.

Así, a medio siglo del golpe, el Episcopado propone una lectura que vincula memoria y presente, con un llamado a reconstruir la convivencia democrática a partir del diálogo, la justicia social y la inclusión.