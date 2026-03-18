El Gobierno flexibilizó el régimen de patentes farmacéuticas y amplió el margen para nuevas solicitudes

El Gobierno nacional dispuso una modificación en el régimen de patentes químico-farmacéuticas al derogar las pautas de patentabilidad vigentes desde 2012, con el objetivo de flexibilizar el otorgamiento de estos derechos en el país.

La medida se formalizó a través de la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por los ministerios de Salud y Economía junto con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y se enmarca en la adecuación de la normativa local a estándares internacionales, en el contexto de un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Con este cambio, el INPI recupera la facultad de analizar cada solicitud de patente de manera individual, aplicando los criterios generales establecidos en la Ley de Patentes, como novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. De esta manera, se elimina el esquema anterior, que imponía restricciones específicas para el sector.

Según explicó el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, la derogación permite al país alinearse con los estándares de propiedad intelectual de sus principales socios comerciales y, al mismo tiempo, facilitar el acceso de la industria farmacéutica argentina a nuevos mercados.

El funcionario también aclaró que la nueva normativa no tendrá efectos retroactivos: los medicamentos que ya se encuentran en el mercado podrán seguir comercializándose sin modificaciones ni costos adicionales.

Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno sostiene que un régimen de patentes más flexible contribuye a incentivar la innovación y a acelerar la disponibilidad de nuevos productos en el mercado, incluso en países en desarrollo.

La normativa anterior, ahora derogada, establecía limitaciones para distintas categorías de invenciones. Por ejemplo, no permitía patentar polimorfos —diferentes formas de una misma sustancia— ni derivados como sales o ésteres, al considerarlos variantes de compuestos ya conocidos. Tampoco admitía las patentes vinculadas a segundas indicaciones médicas o a esquemas de dosificación.

A partir de este cambio, todos estos desarrollos podrán ser evaluados caso por caso, en función de los criterios generales previstos por la legislación vigente.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a generar mayor previsibilidad y seguridad jurídica, con el fin de promover la innovación y favorecer el desarrollo del sector farmacéutico en el país.