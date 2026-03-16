Se retoma la negociación paritaria de los trabajadores municipales

La negociación paritaria de los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe continuaba este lunes con una nueva audiencia conciliatoria convocada por el Ministerio de Trabajo. El encuentro está previsto para las 10 en la sede de la cartera laboral en la ciudad de Rosario.

La reunión se da en el marco del conflicto salarial que mantienen los sindicatos municipales con intendentes y presidentes comunales de toda la provincia, luego de las medidas de fuerza realizadas durante la última semana.

Días atrás, el plenario de secretarias y secretarios generales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) resolvió continuar la negociación en esta instancia convocada por el Gobierno provincial, tras evaluar el desarrollo del conflicto y el resultado de las últimas reuniones paritarias.

Desde el gremio esperan que en esta nueva audiencia las autoridades municipales presenten una propuesta salarial superadora, luego del rechazo que generaron las ofertas discutidas anteriormente.

La instancia de negociación se desarrolla además bajo el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, medida que suspendió las medidas de fuerza mientras se intenta avanzar en un acuerdo entre las partes.

De lo que surja del encuentro de este lunes dependerán los próximos pasos del conflicto paritario que involucra a los trabajadores municipales de toda la provincia.