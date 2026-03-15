Causa Cuadernos: Esta semana, Cristina Kirchner deberá declarar de forma presencial

La expresidenta Cristina Kirchner deberá prestar declaración indagatoria en la Causa Cuadernos de manera presencial, y lo hará este martes 17 de marzo a las 9, en el salón Auditorium del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 (TOF 7).

Esta citación se genera en el marco del rechazo por el pedido de nulidad que presentó la defensa de la exmandataria y de otros imputados, como el exministro de Planificación Julio De Vido. En la misma, argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los "arrepentidos".

Por su parte, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo una vez más que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con la expresidenta, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.