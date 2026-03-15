El nuevo puente recibió la primera viga fabricada en nuestra ciudad

Por Santotomealdía



La construcción del nuevo puente que unirá nuestra ciudad con Santa Fe sumó un nuevo avance con la llegada de la primera viga fabricada en nuestra ciudad, una de las 159 piezas que conformarán la estructura principal del viaducto sobre el río Salado. La viga fue producida en la planta de Premoldeados Bertone, ubicada sobre la Autovía 19.

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, indicó que actualmente la obra presenta un avance cercano al 35 % y señaló que comienza una nueva etapa vinculada al montaje de las vigas. “Ya tenemos ejecutado alrededor del 35 % del nuevo puente y ahora vamos a comenzar a instalar las vigas que se están produciendo en un obrador montado a pocos kilómetros del lugar”, expresó el funcionario.

Según detalló, en el obrador ya hay nueve vigas terminadas, mientras se organiza la logística necesaria para trasladar estas piezas de gran porte hasta el sector de obra.

En relación con el avance de la estructura, el Gobierno provincial informó que ya se colocaron 31 vigas y en los próximos días se instalarán otras cuatro, lo que permitirá completar siete vanos del puente.

Además, indicaron que cuatro de los 43 vanos previstos ya se encuentran terminados, mientras continúan las tareas de colocación de prelosas y el hormigonado de la estructura.

Cómo se trasladan las vigas

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, explicó que el traslado de las vigas se realiza con el mismo procedimiento utilizado anteriormente para las piezas provenientes de San Luis.

Según indicó, los operativos se llevan adelante sin cortes totales del tránsito ni interrupciones prolongadas en el Puente Carretero, trasladando las estructuras hasta el playón ubicado junto a Circunvalación o directamente al sector de obra.

El funcionario también repasó el avance general del proyecto y señaló que ya se ejecutaron 131 de los 136 pilotes previstos, mientras que 125 de las 136 columnas y 36 de los 42 cabezales ya fueron construidos, lo que representa 36 pilas completas.

La primera viga trasladada desde la planta de Premoldeados Bertone, en la Autovía 19.

Avances en los accesos

Desde la Dirección Provincial de Vialidad también informaron que continúan los trabajos en los accesos al puente en ambas ciudades. En el sector correspondiente a Santa Fe, se realizan tareas de terraplén y posteriormente se avanzará con la pavimentación en hormigón. En paralelo, comenzó la demolición del pavimento existente entre el Automóvil Club Santa Fe y el puente de Circunvalación.

En tanto, en el acceso desde nuestra ciudad se completó el diseño del proyecto ejecutivo y se trabaja en la planificación de los desvíos de tránsito necesarios para iniciar la intervención urbana. Según se informó, la ejecución del estribo del puente comenzará hacia fines de marzo.