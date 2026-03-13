FESTRAM decidió continuar la negociación salarial y espera una nueva audiencia el lunes

Por Santotomealdía



Luego de las dos jornadas de paro realizadas esta semana por los trabajadores municipales, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) resolvió continuar la negociación salarial en la audiencia prevista para el lunes 16, convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia.

La decisión fue adoptada este viernes durante el plenario de secretarias y secretarios generales del gremio, que se llevó a cabo en la sede del Sindicato Municipal de la ciudad de El Trébol.

Durante el encuentro, los representantes sindicales ratificaron lo actuado por sus delegados en la mesa paritaria y analizaron el desarrollo del conflicto salarial que mantienen con intendentes y presidentes comunales de toda la provincia.

En ese marco, desde FESTRAM señalaron que esperan que en la próxima audiencia los gobiernos locales presenten una propuesta salarial superadora, luego del rechazo que generó la oferta discutida en las reuniones anteriores.

El gremio también cuestionó el uso de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno provincial, al considerar que no debe convertirse en un mecanismo para dilatar las negociaciones.

“El plenario reclama que los intendentes presenten una propuesta ampliamente superadora y no utilicen la conciliación obligatoria como un simple mecanismo dilatorio”, señalaron desde la federación a través de un comunicado difundido este viernes.

De esta manera, el conflicto salarial continúa abierto, a la espera de lo que pueda surgir de la audiencia convocada para el lunes por la cartera laboral provincial, instancia que será clave para definir los próximos pasos en la negociación paritaria.