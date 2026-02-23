México: abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y se desató una ola de violencia en varios estados

El Ejército de México confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo realizado en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco. El narcotraficante, de 56 años y uno de los más buscados por Estados Unidos, resultó herido durante el procedimiento y falleció mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.

La caída del capo desató una violenta reacción del CJNG, con bloqueos, incendios y ataques armados en múltiples estados. Las autoridades activaron el “código rojo” para contener la situación y pidieron a la población permanecer en sus hogares ante el riesgo de enfrentamientos y narcobloqueos.

Bloqueos e incendios en varios estados

Tras conocerse la muerte del líder criminal, se registraron al menos 21 bloqueos de carreteras con vehículos incendiados en estados como Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Guanajuato y Nayarit, entre otros. También hubo quema de comercios y suspensión del transporte público en distintas zonas.

En Guadalajara se reportaron tiroteos, emboscadas contra fuerzas de seguridad y ataques a balazos contra la Guardia Nacional. En Puerto Vallarta, vehículos fueron incendiados y hoteles instaron a turistas a no abandonar sus alojamientos. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró momentos de tensión ante reportes de disparos y presencia de hombres armados.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó enfrentamientos en la zona del operativo y declaró formalmente el Código Rojo, que implica el despliegue total de fuerzas de seguridad y restricciones de actividades civiles. Más tarde, el Gobierno estatal informó la detención de 25 personas, 11 vinculadas a hechos violentos y 14 por presuntos saqueos.

Apoyo de Estados Unidos

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al Gobierno mexicano en la operación. La portavoz Karoline Leavitt agradeció al Ejército mexicano por la “exitosa ejecución” del procedimiento y recordó que Oseguera era uno de los principales objetivos de ambos países, señalado como uno de los mayores traficantes de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Un funcionario estadounidense citado por medios internacionales indicó que en la operación participó un grupo de trabajo conjunto entre ambos países, denominado Fuerza Operativa Interinstitucional Conjunta Anti-Cárteles, con sede en Arizona.

Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por información que condujera a su captura, y había designado al CJNG como organización terrorista extranjera.

Impacto político y regional

En México, legisladores del partido oficialista Morena celebraron el operativo y lo calificaron como un golpe histórico al crimen organizado. En tanto, Guatemala reforzó su presencia militar en la frontera con México, mientras que Bolivia activó protocolos de asistencia consular para sus ciudadanos ante la escalada de violencia.

Considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo por la DEA, Oseguera había convertido al CJNG en una de las organizaciones más poderosas y violentas del país, con fuerte expansión territorial y presencia en mercados internacionales.

Su muerte representa el golpe más contundente al narcotráfico mexicano en los últimos años, comparable —según medios locales— con la captura de Ismael “Mayo” Zambada en 2024. Sin embargo, la reacción inmediata del cártel dejó en evidencia la capacidad operativa de la organización y abrió interrogantes sobre su futura conducción y el impacto en la seguridad regional.