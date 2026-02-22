Poco juego y cero emociones: Colón igualó ante Central Norte

Colón empató 0-0 ante Central Norte en Salta, en el marco de la segunda fecha de la Primera Nacional 2026, en un encuentro que ofreció escasas situaciones de peligro y pocas emociones. El partido se disputó en el estadio David Michel Torino, conocido como “El Gigante del Norte”.

En su primer compromiso como visitante en la temporada, el Sabalero no logró imponer condiciones y terminó sumando un punto en un trámite parejo, pero con muy poco juego asociado y escasas llegadas claras a los arcos.

Un desarrollo trabado

El primer tiempo mostró a dos equipos cautelosos. La situación más clara fue para el conjunto local, que llegó a convertir, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada. Más allá de ese aviso, el encuentro fue disputado en la mitad de la cancha y con predominio de la fricción.

En el complemento, el trámite continuó con la misma tónica. Hubo demoras en el inicio por inconvenientes con una red y, ya con la pelota en juego, Central Norte dispuso de tiros libres cercanos al área, mientras que Colón intentó responder con una chilena de Castro que no logró conectar.

El Sabalero tuvo una chance desde pelota parada a los 10 minutos del segundo tiempo, en una jugada que parecía dejar al rival como último hombre, aunque el árbitro Brian Ferreyra sancionó amarilla. Sobre el cierre, el equipo santafesino movió el banco con los ingresos de Godoy, Toledo e Ibarra, buscando mayor profundidad.

Final sin sobresaltos

El partido se consumió sin grandes sobresaltos. La única tarjeta para Colón llegó en tiempo de descuento, cuando Toledo vio la amarilla tras una infracción innecesaria.

Con este empate, el conjunto rojinegro sumó fuera de casa en un duelo discreto y ahora deberá enfocarse en mejorar su producción ofensiva para los próximos compromisos del torneo.