Con gol de Tarragona, Unión venció a Aldosivi en Santa Fe

Por Santotomealdía



Unión derrotó 1-0 a Aldosivi en Santa Fe, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y consiguió tres puntos fundamentales que le permiten escalar hasta el octavo puesto de la Zona B, posición que hoy lo ubica en zona de clasificación.

En un encuentro equilibrado y de trámite intenso, el equipo dirigido por Leonardo Madelón fue algo más que su rival y logró romper el cero a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando Cristian Tarragona empujó al gol un rebote dentro del área chica, tras un centro de Misael Aguirre que, luego de un desvío, había pegado en el palo.

Un primer tiempo cerrado

El Tatengue intentó asumir el protagonismo desde el inicio. A los pocos minutos, Estigarribia probó desde afuera del área, aunque sin precisión. Con el correr del primer tiempo, Unión buscó con mayor decisión, incluso en medio de protestas por una supuesta mano en el área rival y un jugadón de Del Blanco que encendió al público.

El tramo final de la etapa inicial estuvo marcado por la fricción: hubo empujones, una fuerte discusión tras una acción en la que un jugador visitante pisó a Palacios cuando era atendido, y reparto de tarjetas amarillas para Estigarribia y Román.

El gol y las chances para ampliarlo

En el complemento, Madelón movió el banco y mandó a la cancha a Misael Aguirre, cambio que resultó determinante. A los 21 minutos, el propio Aguirre envió un centro que, tras desviarse y pegar en el palo, dejó el balón servido para que Tarragona definiera de cabeza dentro del área chica y marcara el único tanto de la noche.

APARECIÓ TARRAG?L: UNIÓN VENCE A ALDOSIVI GRACIAS AL DELANTERO



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ???? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/PUHZHRHLn2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 23, 2026

Tras el gol, Aldosivi adelantó sus líneas y dejó espacios. Unión tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero careció de precisión en los metros finales. Sobre el cierre, Brahian Cuello estuvo cerca de convertir el segundo, pero su remate se estrelló en el travesaño en tiempo de descuento.

Madelón realizó variantes para sostener el resultado, incluyendo el ingreso de Bruno Pittón y Augusto Solari, mientras que Tarragona vio la tarjeta amarilla en el tramo final.

Lo que viene

Con esta victoria, Unión suma confianza y se acomoda en la tabla. El próximo compromiso será el jueves a las 17:15 en Junín, cuando visite a Sarmiento. Luego volverá a jugar fuera de casa el domingo siguiente, desde las 19:15, ante Instituto de Córdoba.

El Tatengue dio un paso importante en casa y se ilusiona con mantenerse en puestos de clasificación en la Zona B.