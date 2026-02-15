Colón arrancó con el pie derecho y mostró señales de un nuevo comienzo

Colón comenzó su camino en la Primera Nacional con una victoria ante Deportivo Madryn por 2 a 1, en un Brigadier López colmado que volvió a ilusionarse. El equipo que conduce Ezequiel Medrán mostró orden, intensidad y pasajes de buen juego en su presentación oficial, en medio de un profundo proceso de renovación.

El Sabalero dejó señales positivas en su estreno: presión alta, sociedades en ataque y contundencia en los momentos clave. El Sabalero sumó tres puntos, dejó buenas impresiones individuales y colectivas, y empezó a escribir una nueva etapa en la Primera Nacional con argumentos que invitan a creer.

Un primer tiempo de dominio

Desde el inicio, Colón fue superior. Deportivo Madryn no logró inquietar a Matías Budiño, mientras que el local manejó la pelota y se instaló en campo rival. Se destacaron Ignacio Lago y Lucas Cano, activos en la generación de juego, y la potencia ofensiva de Bonansea.

A los 12 minutos, tras una buena secuencia colectiva, la pelota le quedó a Bonansea, que no perdonó y marcó el 1-0. El equipo de Medrán siguió intentando ampliar la diferencia, con movilidad por ambos costados, aunque sin lograr mayor efectividad en esa primera etapa.

Más goles y una ovación especial

El complemento mantuvo la misma tónica. Colón fue protagonista y encontró el segundo tanto a los 13 minutos, cuando Julián Marcioni definió para el 2-0, ratificando su buen rendimiento individual.

Con la ventaja, Medrán movió el banco y dispuso el ingreso de Federico Lértora, quien recibió una ovación de los hinchas que recordaron el título de 2021. El equipo parecía tener el partido controlado.

Un cierre con advertencias

Sin embargo, en los minutos finales, Colón bajó la intensidad y Deportivo Madryn aprovechó. Luis Silba marcó el descuento y generó incertidumbre en el tramo final. El Sabalero logró sostener la ventaja, pero el desenlace dejó en claro que deberá trabajar para evitar desconcentraciones.

A la vez, la lesión de Bonansea —con molestias en el manguito rotador— encendió una señal de alerta, ya que podría perderse el próximo compromiso.