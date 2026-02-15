Pullaro inauguró el período de sesiones ordinarias de la Legislatura

Por Santotomealdía



El gobernador Maximiliano Pullaro dejó inaugurado este domingo el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un discurso ante la Asamblea Legislativa en el que repasó el rumbo de su gestión y trazó las principales líneas de acción para el año.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que la provincia atraviesa “un momento de grandes e importantes transformaciones” y defendió las reformas impulsadas desde el inicio de su administración. “Podríamos habernos conformado en la comodidad del continuismo. Pero estaríamos defraudando a nuestro pueblo”, afirmó.

Durante el tramo inicial de su intervención, Pullaro puso el foco en la política de seguridad. Recordó que al asumir existía “una situación extremadamente crítica en materia de seguridad y violencia” y remarcó: “Nos hicimos cargo”. En ese marco, enumeró la incorporación de nuevos efectivos policiales, la ampliación del sistema de videovigilancia, la puesta en funcionamiento de herramientas tecnológicas para la investigación criminal y la inversión en infraestructura penitenciaria. También aseguró que los indicadores muestran una reducción en la cantidad de homicidios en comparación con años anteriores.

El mandatario abordó luego el área educativa, donde destacó el programa Asistencia Perfecta y el Plan de Alfabetización Raíz. “No hay aprendizaje posible sin docentes presentes”, sostuvo, y señaló que los primeros resultados de las evaluaciones muestran mejoras en comprensión y fluidez lectora. Además, anticipó la implementación de una nueva currícula de educación primaria y la regulación del uso de celulares en las aulas.

En materia productiva, el gobernador defendió la política de créditos y alivio fiscal para pymes y distintos sectores económicos. “Queremos que el gobierno sea un socio y no una carga”, expresó, al referirse a la reducción de tributos y a los incentivos vinculados a la creación de empleo.

La obra pública ocupó otro tramo relevante del discurso. Pullaro afirmó que “la provincia está en obras” y repasó proyectos en rutas, hospitales, escuelas, infraestructura logística y el avance del puente Santa Fe–Santo Tomé, entre otras intervenciones.

En el capítulo social y sanitario, reiteró su compromiso de sostener la asistencia alimentaria y garantizar el acceso a medicamentos. “Cuando asumí me comprometí a trabajar para que a nadie le falte un plato de comida ni asistencia sanitaria”, señaló. También anunció la creación de nuevos dispositivos para la protección integral de la niñez.

Hacia el cierre, el mandatario reafirmó su postura en materia de seguridad: “No vinimos a convivir con el delito. No vinimos a pactar. No vinimos a mirar para otro lado”, y sostuvo que la provincia “está construyendo su propio destino y diciendo algo al conjunto de la Argentina”.

En el marco de la reforma constitucional aprobada el año pasado, esta apertura se realizó bajo el nuevo esquema institucional previsto para el inicio del calendario legislativo.