Mercados en rojo: subió el riesgo país y las acciones argentinas cayeron hasta 8%

Los mercados argentinos atravesaron este jueves una jornada negativa, con fuertes bajas en las acciones que cotizan en Nueva York y un nuevo salto del riesgo país, que volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos. La corrección estuvo atravesada por un contexto internacional adverso y por factores locales que generaron ruido entre los inversores.

En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas registraron caídas de hasta el 8%. Entre los papeles más golpeados se ubicó Bioceres, seguida por entidades financieras como Grupo Supervielle (–7,4%) y BBVA (–7,1%). En el mercado porteño, el índice S&P Merval retrocedió 2,9% medido en pesos.

La presión vendedora también alcanzó a la deuda soberana en dólares. Los bonos Globales cedieron hasta 0,8%, con el GD46 entre los más afectados, mientras que los Bonares retrocedieron hasta 1,4%, encabezados por el AL41. Como consecuencia, el riesgo país medido por J.P. Morgan registró su mayor avance en casi tres meses y se encaminó hacia la zona de los 520 puntos básicos, alejándose del umbral de los 500 que había logrado perforar la semana pasada.

En el plano local, los analistas señalaron que el mercado incorporó con cautela la salida de un funcionario clave del INDEC como Marco Lavagna, en medio de la decisión oficial de postergar la actualización de la base de cálculo del índice de inflación. La determinación de mantener la base 2004 —y no avanzar por ahora con la de 2017/2018— fue ratificada por el Ministerio de Economía hasta que concluya el proceso de desinflación. La situación se da además mientras una misión del Fondo Monetario Internacional se encuentra en el país revisando metas del programa vigente.

El mal clima no fue exclusivo de la plaza local. En Estados Unidos, los principales índices de Nueva York —Dow Jones, Nasdaq y S&P 500— operaron con bajas cercanas al 1%, afectados por datos de empleo por debajo de lo esperado y por la debilidad de las acciones tecnológicas.

Dentro de ese sector, si bien varias compañías presentaron balances en línea o superiores a las previsiones, algunas proyecciones generaron dudas, en especial por posibles limitaciones en la provisión de chips vinculados al desarrollo de inteligencia artificial. En ese contexto global más adverso, los activos de mercados emergentes, entre ellos los argentinos, sintieron el impacto.

En el frente cambiario, el dólar mayorista mostró estabilidad, con una leve baja de 0,1% y una cotización en torno a los $1.446. En tanto, el dólar para la venta al público en el Banco Nación se mantuvo en $1.465, sin variaciones respecto de los días previos.