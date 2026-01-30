Viernes 30 de enero de 2026

Personal incorpora tecnología de Nokia para impulsar la evolución de su core móvil 5G con una estrategia multivendor

Con esta innovación, busca ampliar capacidades, sumar flexibilidad operativa y sostener una infraestructura resiliente y escalable.

Personal avanza en la modernización de su red móvil, implementando una estrategia multivendor que fortalece el core y acompaña las crecientes demandas del ecosistema digital.

En una primera etapa, la compañía incorpora tecnología de Nokia al core móvil 5G -el cerebro de los servicios de datos- dentro de un esquema multivendor, con el objetivo de ampliar capacidades, sumar flexibilidad operativa y sostener una infraestructura resiliente y escalable.

“Esta evolución contempla la incorporación de una arquitectura abierta y desagregada que responde a la estrategia de redes autónomas y a su camino de consolidación como una Techco”, informaron desde la firma.

La iniciativa incluye el despliegue de nuevos nodos y tecnologías de Nokia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país, orientados a potenciar la conectividad, habilitar servicios sobre redes de alta disponibilidad y responder a distintos casos de uso, tanto para empresas, como para dispositivos IOT y clientes residenciales.

Con esta evolución, Personal “refuerza su compromiso de brindar una mejor experiencia a sus clientes y acelerar la transformación digital, mediante una arquitectura preparada para acompañar el crecimiento del tráfico, la adopción de nuevas tecnologías y la evolución de los servicios móviles en Argentina”, destacaron.

En ese sentido, la empresa de telefonía destacó que ya completó “el 100% de las integraciones y validaciones funcionales en los primeros nodos e inició la migración de tráfico para asegurar una conectividad de alta calidad”. El despliegue comenzó en nodos de Capital Federal y en los próximos meses se expandirá a distintos puntos del país.

“Somos Personal. Somos el ecosistema de servicios de Telecom Argentina S.A. que conecta a cada persona con todo lo que le importa. Brindamos más de 35 millones de conexiones que acompañan a personas, hogares y empresas en cada momento de su vida”, subrayaron desde la entidad. 

Seguidamente, recordaron que “con Personal Fibra y Personal Móvil, llevamos conectividad a cada casa y a donde se necesite. Con Flow, acercamos lo mejor de la TV y el streaming. Con Personal Pay, conectamos a cada uno con su dinero de manera simple y segura. Con Personal Smarthome, transformamos el hogar en un espacio más seguro, conectado y eficiente. Con Tienda Personal, ofrecemos dispositivos y tecnología para la vida cotidiana de manera confiable y accesible. Y con Personal Tech, acompañamos a empresas y gobiernos en su transformación digital”. 

En cuanto a la presencia de la empresa, recordaron la oferta de servicios completos en Argentina y Paraguay; además de TV paga en Uruguay y soluciones digitales en Chile.

“Lideramos iniciativas globales como OpenGateway y desarrollamos plataformas abiertas para que la innovación llegue a todos. Somos una compañía hecha por personas para personas”, añadieron. 

“Miles de colaboradores en todo el país trabajamos cada día para impulsar la economía digital con inversión constante, prácticas sustentables e iniciativas que promueven la inclusión y el talento. Porque creemos que la tecnología sólo tiene sentido cuando está al servicio de las personas”, concluyeron.

