Se reiteran los ataques a piedrazos en la Circunvalación de Santa Fe: tres vehículos dañados

Un automóvil, un colectivo y un camión fueron atacados a piedrazos durante la madrugada de este jueves en la avenida de Circunvalación Oeste, en la ciudad de Santa Fe. El episodio ocurrió a la altura de la casa bomba N° 2 y, si bien no hubo personas heridas, se registraron importantes daños materiales.

El hecho genera preocupación entre quienes utilizan habitualmente esa vía rápida para acceder a la capital provincial, entre ellos numerosos vecinos de nuestra ciudad y localidades cercanas que la transitan a diario por trabajo, estudio o trámites. No sólo por el peligro que representa, sino también por su reiteración en el tiempo.

El ataque más reciente se produjo alrededor de las 2.50. Según denunciaron los conductores, desconocidos arrojaron piedras contra los vehículos en circulación. Como consecuencia, resultó dañado el parabrisas de un automóvil particular, una ventanilla de un colectivo de la empresa Laguna Paiva y otra ventanilla de un camión Scania perteneciente a la firma TRW.

Las tres víctimas radicaron la denuncia ante efectivos de la Guardia Provincial —ex Policía de Seguridad Vial— que se encontraban de guardia en un patrullero apostado en la intersección con calle Mendoza.

El primero en presentarse fue un hombre de 50 años, conductor del automóvil, quien señaló que los autores del ataque serían aparentemente menores de edad, de acuerdo a la contextura física que alcanzó a observar. Minutos después llegaron al lugar el chofer del colectivo y el camionero, quienes describieron situaciones similares.

Tras recibir las denuncias, los efectivos realizaron un patrullaje preventivo en el tramo comprendido entre el puente de la autopista Santa Fe–Rosario y el puente sobre la ruta nacional 11, pero no lograron dar con los responsables.

La situación fue informada a las jefaturas de la Guardia Provincial y de la Unidad Regional I La Capital. A su vez, tomó intervención el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso la elaboración de un informe detallado con las denuncias y la ubicación precisa del ataque.

El episodio vuelve a poner el foco en la seguridad de una arteria clave para la región, especialmente en horarios nocturnos, cuando la circulación disminuye y se incrementa la vulnerabilidad de quienes transitan por el lugar.

Cabe recordar que no es la primera vez que se registran episodios de este tipo en la Circunvalación Oeste. El pasado 6 de enero, este medio informó sobre dos intentos de robo ocurridos en esa misma traza, cuando motociclistas fueron atacados con elementos contundentes en la zona de barrio Santa Rosa de Lima. En aquella oportunidad hubo personas lesionadas y también se mencionaron agresiones a camioneros.