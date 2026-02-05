“Mujeres con Oficio”: nueva jornada del programa municipal en barrio Costa Azul

La Municipalidad de Santo Tomé realizó una jornada del programa “Trayectos Ocupacionales Comunitarios: Mujeres con Oficio” en el barrio Costa Azul, una iniciativa orientada a acompañar a mujeres jefas de hogar y relevar sus saberes y experiencias laborales.

La actividad estuvo a cargo de profesionales de la Dirección de Bienestar Comunitario, quienes llevaron adelante instancias de diálogo, entrevistas y talleres participativos. El objetivo fue identificar oficios, fortalecer perfiles laborales y generar herramientas que puedan facilitar futuras instancias de formación o inserción laboral.

Según se informó, el trabajo permitió elaborar un registro de capacidades y trayectorias presentes en el barrio, que servirá como insumo para planificar próximas acciones con enfoque territorial. La propuesta apunta a reconocer y visibilizar conocimientos que muchas veces no cuentan con certificación formal, pero que forman parte del entramado productivo y social de la ciudad.

Desde el Ejecutivo local señalaron que este tipo de intervenciones buscan "ampliar oportunidades y fortalecer la inclusión laboral en distintos sectores de Santo Tomé".

