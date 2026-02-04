Confirmado: la AFA eligió Kansas como sede de concentración para el Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene definida su base de operaciones para el Mundial 2026. Este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el plantel que dirige Lionel Scaloni se concentrará en Kansas, ciudad elegida por sus condiciones logísticas y de infraestructura.

La decisión fue tomada tras varios viajes de inspección encabezados por integrantes del cuerpo técnico y personal administrativo. Según informó la AFA, participaron del relevamiento el preparador físico Luis Martín, su alterno Juan Tamone y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas.

“Luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión de que Kansas sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades, pero principalmente a las comodidades para la delegación”, detallaron desde la entidad.

En la fase de grupos, Argentina disputará tres partidos correspondientes al Grupo J:

Martes 16 de junio : frente a Argelia , en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio : contra Austria , en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio: ante Jordania, nuevamente en el Dallas Stadium

La elección de Kansas permitirá minimizar los traslados y optimizar los tiempos de recuperación, factores clave en una competencia de alta exigencia como la Copa del Mundo.

El equipo argentino llegará al torneo como defensor del título, tras consagrarse campeón en Qatar 2022, y buscará revalidar su corona en suelo norteamericano.