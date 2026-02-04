Christian Horner no descarta volver a la Fórmula 1 y crecen los rumores sobre Alpine

El ex director de Red Bull Racing, Christian Horner, reconoció que podría regresar al mundo de la Fórmula 1 si aparece una propuesta que reúna las condiciones adecuadas. A seis meses de su salida de la escudería austríaca, el británico fue vinculado con Alpine, equipo al que podría incorporarse a través de un grupo inversor interesado en adquirir una participación accionaria.

En una entrevista con el programa TODAY, Horner no descartó su vuelta y fue claro respecto a sus expectativas: “Solo volvería por la oportunidad correcta, trabajando con personas que piensen de la misma manera y quieran ganar. No tengo ningún interés en simplemente participar”.

Las especulaciones sobre su futuro se intensificaron en los últimos días, especialmente luego de que medios especializados revelaran su posible acercamiento a Alpine, equipo que actualmente compite con el piloto argentino Franco Colapinto dentro de su estructura.

Horner aclaró que, en caso de regresar, lo haría en un rol distinto al que desempeñó durante más de dos décadas al frente de Red Bull. “Si volviera, sería en un rol ligeramente diferente al que desempeñé durante los últimos 21 años aproximadamente. Así que veremos”, señaló.

El británico destacó el presente de la categoría y el creciente interés económico que genera: “El interés por el deporte está por las nubes. Hay gente fantástica que quiere invertir en la Fórmula 1. Pero no tengo apuro”.

Finalmente, dejó en claro que su regreso dependerá exclusivamente del proyecto: “Si mi carrera termina con el final de mi etapa en Red Bull, he tenido un recorrido increíble. Solo regresaría por algo genuinamente emocionante y que, en última instancia, pudiera ganar”.