Zelenski reveló que ya murieron 55.000 soldados ucranianos en la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó este miércoles que 55.000 soldados ucranianos murieron desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, que comenzó en febrero de 2022. La cifra fue brindada durante una entrevista concedida en Kiev a la televisión pública francesa, y representa una de las declaraciones más precisas y directas del gobierno ucraniano sobre el costo humano del conflicto.

Zelenski aclaró que el número incluye tanto a militares de carrera como a efectivos movilizados desde el estallido de la guerra. Además, advirtió que al balance oficial debe sumarse “un gran número de personas consideradas desaparecidas”, lo que sugiere que el impacto real podría ser aún mayor.

El anuncio se produce cuando faltan pocos días para que se cumplan cuatro años del inicio de la guerra, el próximo 24 de febrero, y en un contexto de máxima tensión política y militar. Mientras los enfrentamientos continúan en los frentes oriental y meridional, Ucrania y Rusia iniciaron esta semana una nueva ronda de conversaciones indirectas en Abu Dhabi, bajo mediación de Estados Unidos.

Sin embargo, el diálogo parece estancado. Según trascendió, el Kremlin reiteró condiciones inaceptables para Kiev, entre ellas la retirada ucraniana de amplias zonas del este del país como condición previa para cualquier tipo de acuerdo. Desde Moscú advirtieron que la ofensiva continuará si no se aceptan esas demandas.

En paralelo, ataques rusos con drones y misiles se intensificaron en los últimos días, impactando sobre infraestructura energética clave y dejando a miles de civiles sin electricidad ni calefacción, en pleno invierno.

Zelenski denunció que esta escalada demuestra la falta de voluntad real del gobierno ruso para avanzar en una solución diplomática, y subrayó que cualquier cesión territorial sería inaceptable para Ucrania. “No vamos a legitimar la ocupación ni a sentar precedentes peligrosos”, expresó.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que Vladimir Putin cumplió parcialmente una promesa de reducir los ataques durante una semana, aunque reconoció que la tregua fue limitada y no logró frenar la violencia.

Washington busca mantener abierto el canal diplomático para evitar una nueva escalada, pero enfrenta la rigidez de ambas partes en los puntos centrales del conflicto.