El Gobierno anticipa el debate y buscará aprobar la nueva Ley Penal Juvenil en Diputados el 12 de febrero

El Gobierno nacional resolvió adelantar el tratamiento de la Ley Penal Juvenil y buscará aprobarla el próximo jueves 12 de febrero en la Cámara de Diputados. El proyecto incluye una reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y generó un amplio debate político, social y jurídico en todo el país.

La decisión fue informada por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, durante una reunión de jefes de bloque realizada este martes en el Salón de Honor del Congreso. El presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, ofició de vocero y confirmó que el dictamen será firmado el miércoles 11, para permitir que la votación en el recinto se concrete al día siguiente.

En el encuentro se acordó retomar el dictamen de mayoría emitido en mayo del año pasado, que había perdido estado parlamentario tras el recambio legislativo. De esta manera, se evita reiniciar la discusión desde cero y se avanza sobre un texto que, según fuentes del oficialismo y la oposición dialoguista, cuenta con los votos necesarios para ser aprobado.

El reciente asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, presuntamente a manos de menores de edad, generó conmoción y fue un factor clave en la decisión del Gobierno de acelerar el debate, en un contexto de creciente preocupación social por los hechos de inseguridad.

Si bien la senadora Patricia Bullrich había impulsado una reducción aún mayor, proponiendo llevar la imputabilidad a 13 años, ese planteo fue descartado por falta de apoyo político. Finalmente, se optó por sostener el límite en 14 años, como lo preveía el dictamen original.

Entre las modificaciones introducidas, se estableció que los fondos para implementar el nuevo régimen surgirán de convenios firmados entre Nación y las provincias, en lugar de quedar librados a la reglamentación de la Jefatura de Gabinete.

“Esto va a permitir firmar convenios para su aplicación efectiva en cada provincia”, explicó Ritondo tras la reunión.

Antes de llegar al recinto, se deberán conformar las comisiones de Justicia y de Familia, Niñez y Juventudes, cuyas autoridades aún no están definidas. El plenario de comisiones será encabezado por Legislación Penal e incluirá a Presupuesto y Hacienda.

El proyecto consensuado establece que no se podrá aplicar reclusión perpetua a menores de edad, y que la pena máxima será de 20 años, incluso en casos con concurrencia de delitos.

En el bloque Unión por la Patria, la postura mayoritaria es de rechazo, al considerar que se trata de una respuesta punitivista y demagógica ante una problemática profundamente social. No obstante, algunos diputados como el massista Ramiro Gutiérrez ya habían respaldado el dictamen original y podrían votar a favor.

Mientras tanto, otras comisiones clave del Congreso también deberán definirse esta semana, como Relaciones Exteriores, que tratará el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y Recursos Naturales, que abordará la reforma de la Ley de Glaciares.