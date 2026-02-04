Rabbia: “No puede haber autonomía municipal sin una coparticipación más justa”

Por Santotomealdía

La discusión por la nueva Ley Orgánica de Municipios comenzó a tomar temperatura en la Legislatura de Santa Fe. El fin del receso de verano trajo un contexto atravesado por negociaciones políticas y planteos sobre el alcance real de la autonomía municipal que propone el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En ese marco, el diputado justicialista Miguel Rabbia dialogó con Nova al Día y fijó su postura de cara al debate parlamentario. El legislador sostuvo que la iniciativa representa “un momento de oportunidad para garantizar el mejor estándar de ley que podamos tener para beneficiar a nuestras comunidades”, aunque advirtió que la discusión debe darse con profundidad y sin apuros.

Si bien el proyecto ingresó por el Senado y es en ese recinto donde primero se le dará tratamiento, la letra del texto ya se analiza en ambas Cámaras. En ese sentido, Rabbia consideró que se trata de una discusión estructural que debe pensarse a largo plazo y no en función de coyunturas políticas: “Pretendemos que sea una ley con espíritu de trascendencia y no de oportunidad”, expresó.

Uno de los principales puntos de preocupación para el legislador tiene que ver con la transferencia de recursos hacia los municipios. Si bien el proyecto consagra la autonomía municipal, el entrevistado remarcó que esa descentralización debe ir acompañada de financiamiento real.

“Si no hay transferencia de recursos y de gobernabilidad a los estados locales, no va a ser efectiva esta descentralización”, afirmó. Y fue aún más contundente: “No puede haber autonomía sin una coparticipación más justa”.

En esa línea, también manifestó la necesidad de limitar la posibilidad de que los gobiernos locales generen nuevos tributos que afecten a la producción, al trabajo y a las familias. “Queremos que las autoridades territoriales tengan limitada la capacidad de crear nuevos impuestos que pongan en riesgo el bienestar de la gente”, expresó.

Para ello, el diputado planteó la necesidad de reducir la discrecionalidad en la distribución de fondos provinciales y avanzar hacia un esquema más transparente y previsible. Como referencia, mencionó que provincias como Entre Ríos y Córdoba destinan entre el 20 y el 21 por ciento de sus recursos a la coparticipación, mientras que en Santa Fe ese porcentaje ronda el 13%. A su entender, una modificación en ese sentido depende de la voluntad política del oficialismo, que cuenta con los votos necesarios para impulsar ese cambio.

Otro de los ejes señalados por Rabbia es la situación del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), que no aparece mencionado en el texto del proyecto. El legislador contó que mantuvo reuniones con integrantes de la Federación de Cooperadoras Escolares y advirtió que la ausencia de una referencia explícita genera incertidumbre. “No queremos sorpresas para las instituciones intermedias que con mucho esfuerzo colaboran para garantizar la educación de nuestros hijos”, sostuvo, y reclamó que el fondo quede claramente contemplado en la nueva normativa.

Finalmente, el diputado insistió en que la ley debe surgir de un consenso amplio, dado que se trata de una norma que marcará el funcionamiento de los gobiernos locales durante las próximas décadas. “Alguno puede desconcentrar funciones, pero si no hay transferencia de recursos y de gobernabilidad, no sirve de nada”, concluyó.

