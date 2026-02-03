La Justicia prohibió difundir el video del crimen de Jeremías Monzón

Por Santotomealdía

En el marco de la causa por el homicidio de Jeremías Monzón, la Justicia dispuso la prohibición de difundir el video que registra el momento del crimen, material que se había viralizado a través de redes sociales, canales de mensajería y algunos medios de comunicación.

La medida fue adoptada luego de que la familia del joven presentara una cautelar para frenar la circulación de las imágenes, al considerar que su difusión no aporta elementos a la investigación y, por el contrario, provoca un profundo daño emocional y una revictimización permanente. Desde la querella confirmaron que el planteo fue admitido y que el órgano judicial interviniente ordenó impedir la difusión del registro audiovisual.

Tal como había anticipado Santotomealdía semanas atrás, los abogados Bruno Rugna y Diego Martini habían anunciado la decisión de acudir a la Justicia para investigar cómo se produjo la filtración del material y solicitar la prohibición de su circulación, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales. En aquel momento, los letrados habían remarcado que el contenido era de extrema violencia y que su propagación vulneraba derechos personalísimos de la víctima y de su entorno familiar.

La cautelar apunta a resguardar la intimidad de la familia y a evitar que el caso continúe generando nuevas situaciones de exposición pública a partir de un video que no forma parte del debate social sino del expediente judicial.

La investigación por el homicidio de Jeremías Monzón sigue su curso en la Justicia, mientras en la ciudad el tema continúa generando conmoción. Con esta resolución, el foco vuelve a centrarse en el proceso judicial y en el pedido reiterado de respeto hacia la familia del joven.

